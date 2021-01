Depuis Tindouf, Chengriha affirme la détermination d’Alger à «vaincre les stratagèmes hostiles»

Le chef d'État-Major de l'Armée algérienne Saïd Chengriha s’est rendu, dimanche, dans le troisième district militaire de Bechar, dans le cadre d’une visite de travail et d’inspection. Depuis le secteur opérationnel de Tindouf, il a adressé ses messages à qui de droit...

Chengriha a ainsi affirmé avoir «donner la plus haute importance à la question de la sécurisation de toutes les frontières nationales, conformément à une stratégie intégrée et une approche globale, qui s'est concrétisée en détail sur le terrain». Il a ainsi rappelé que l’armée algérienne a «continuellement serré la vis contre les bandes criminelles, de façon à protéger le pays contre les dangers et menaces, les terres et ses habitants de toute source de menace diversifiée et multidimensionnelle».

«Nous cherchons, derrière cette préoccupation et ce dévouement sincères, à continuer à renforcer les capacités de la force de combat de l'Armée nationale populaire, et à garantir les exigences d'augmentation de sa disponibilité opérationnelle, afin d'assurer l'amélioration et la promotion des performances opérationnelles et de combat de toutes ses formations et composantes», a-t-il ajouté.

Pour Saïd Chengriha, l’objectif est de permettre à l’armée algérienne d’«être en mesure de relever tous les défis». «Je dis tous les défis, quelle que soit leur nature», a-t-il insisté en mettant en exergue la détermination de l’armée à «vaincre tous les stratagèmes hostiles». Des stratagèmes ayant «échoué dans un passé récent, un échec misérable à utiliser le germe du terrorisme, et en faire un autre moyen méprisable et destructeurs, pour atteindre des objectifs suspects et malveillants», a-t-il enchaîné tout en restant enigmatique.

«Ces tentatives échoueront aujourd'hui et demain dans toutes leurs manœuvres méprisables.» Général Chengriha

A rappeler qu’il s’agit de la deuxième visite de Saïd Chengriha dans le troisième district militaire de Bechar, en moins de trois mois, après celle d’octobre dernier.