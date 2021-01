Maroc : L’envoi du vaccin AstraZeneca depuis l’Inde reporté aux calendes grecques ?

Apres avoir annoncé une arrivée la semaine dernière, plusieurs médias marocains ont évoqué la réception, cette semaine, du très attendu vaccin d’AstraZeneca contre le Covid-19 par le Maroc, citant «des sources sures». Pourtant, l’Inde a réitéré, vendredi, son besoin de fournir sa population en priorité.

Vendredi, le PDG de Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla a assuré que la priorité de son laboratoire, travaillant sous licence du Suédo-britannique AstraZeneca, reste de fournir l’Inde. «Notre première priorité a toujours été notre propre pays. Une fois que cela est réglé, nous pouvons commencer à exporter les doses de vaccin vers d'autres pays», a-t-il confié à Times Of India.

Il a également annoncé que SII expédiera son premier envoi à l'étranger de 2 millions de doses du vaccin Covishield au Brésil dans deux semaines. Cet envoi sera transféré de l'unité de fabrication de l'entreprise à Pune à l'aéroport de Mumbai dans un camion frigorifique, pour embarquer dans un avion spécialement équipé en provenance du Brésil. C'est le président brésilien Jair Bolsonaro en personne qui a demandé au Premier ministre indien Narendra Modi l'envoi d'un premier lot de vaccins Covishield.

De nombreux pays d'Amérique latine, d'Asie du sud et d'Afrique sont en contact avec le gouvernement indien et SII pour l'acquisition de Covishield, rappelle Times of India. L’approvisionnement de ces pays, dont le Maroc, sont en stand-by pour assurer le lancement de la vaccination de la population indienne.