Média israélien : Le roi Mohammed VI aurait fixé des conditions pour visiter Israël

Les médias israéliens continuent de s’intéresser à l’appel téléphonique entre le roi Mohammed VI et le président israélien Benjamin Netanyahu et l’invitation adressée au souverain pour visiter Israël. Ainsi, le journal israélien Maariv a révélé, dimanche, que le monarque aurait «imposé des conditions pour visiter Israël».

Le roi Mohammed VI aurait, dans ce sens, «exigé l'annonce de la reprise des négociations israélo-palestiniennes», précise le journal proche de l'armée israélienne et qui cite des sources françaises. Le souverain aurait aussi «demandé la présence du président palestinien Mahmoud Abbas Abu Mazen».

David Goffrin, chef du nouveau bureau de liaison israélien au Maroc, qui se rendra dans quelques jours à Rabat, participera à la promotion de cette visite. «Le roi du Maroc, qui préside le Comité Al-Qods et l'Organisation pour la coopération islamique, veut utiliser ce rôle pour rendre au Maroc le rôle de médiateur, qu'il a joué en temps de paix avec l'Égypte et plus tard dans l'avancement des processus d'Oslo et de Casablanca», indique la même source.

Pour Maariv, «l'implication personnelle du roi vise également à souligner son statut aux yeux de la nouvelle administration américaine, à faire en sorte qu'elle ne recule pas sur la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et à ouvrir une voie complémentaire menant à l'initiative de paix franco-égyptienne-germano-jordanienne».