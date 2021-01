Maroc : 24 arrestations après la mise en échec d’une tentative de migration vers l’Europe

Quatre passeurs et 20 personnes de différentes nationalités ont été interpellées, ce dimanche 17 janvier, par les autorités marocaines lors d’une opération qui a mis en échec une tentative de migration vers l’Europe par voie maritime. Neuf des migrants arrêtés sont des ressortissants égyptiens, qui empruntaient un bateau de pêche pour leur périple, a rapporté Egypt Today.

Les autres migrants identifiés sont notamment Marocains et Yéménites. La même source ajoute qu’avant de laisser les ressortissants démarrer l’embarcation pour s’éloigner de la côte, les passeurs ont confisqué aux migrants argent et téléphones portables. Seuls six gilets de sauvetage ont été trouvés à bord.