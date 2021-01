Nouvel exercice naval entre le Maroc et les Etats-Unis

Un nouvel exercice militaire, baptisé «Atlas Handshake», a été mené dans les eaux marocaines conjointement entre la Marine royale et l’US Navy, indique l’ambassade des Etats-Unis à Rabat sur son compte Twitter. L’entrainement a réuni la frégate Allal Ben Abdellah, en service depuis septembre 2012, et le Destroyer USS Porter.

«Cet exercice démontre la force durable du partenariat américano-marocain et notre engagement à assurer la stabilité et la sécurité régionales.» Ambassade des Etats-Unis à Rabat

Cet entrainement naval intervient une semaine après la communication téléphonique entre le général major, Michael E. Langley, commandant des Forces du Corps des Marines des États-Unis en Europe et l'amiral Mostafa El Alami, inspecteur de la marine royale marocaine. Les deux parties «se sont engagées à prospecter de nouvelles opportunités de coopération et soutenir la stabilité régionale à travers le renforcement du sens de professionnalisme et les capacités des forces navales et amphibies dans la région», précisait à cette occasion le communiqué de la représentation diplomatique des Etats-Unis à Rabat.