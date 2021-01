Casablanca : L’oued Bouskoura atteint par des effluents industriels

Des effluents de couleur rouge, émanant d’une industrie de colorants alimentaires, se sont retrouvés dans l’oued Bouskoura, jeudi 14 janvier. Ces substances ont atteint «les eaux épurées par la Station d’épuration des eaux usées (STEP) de Nouaceur, qui se déversent dans le Canal agricole (Oued Miricane)», pour se propager ensuite à l’oued, a indiqué la Lydec dans un communiqué ce dimanche.

L’entreprise de gestion délégué a souligné qu’après prélèvements par la STEP et analyses, les résultats ont montré que «les rejets sont conformes aux normes en vigueur et, donc, sans risques. Il s’agit, en effet, d’une coloration et non d’une pollution». Pour non-respect de son engagement à traiter la coloration en amont de ses rejets, l’industriel en question «a été sommé de suspendre ses déversements», a ajouté la même source.

Lydec rassure par ailleurs qu’«un traitement de la coloration a été immédiatement mis en place à la STEP de Nouaceur», ajoutant que les eaux épurées sont désormais limpides.