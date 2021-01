L’association Maroc entrepreneurs rend hommage au rôle des MRE en temps de crise

Basée à Paris depuis sa création en 1999, l’association Maroc entrepreneurs organise un événement digital qui aura pour thème «Le rôle des marocains du monde en temps de crise», avec l’objectif de mettre en avant les projets bénéficiaires de son programme d’accompagnement à la création d’entreprise «Tremplin Maroc». La cérémonie de clôture de cette treizième édition est prévue le 30 janvier 2021, de 13h30 à 17h30.

L’occasion sera de faire intervenir des invités qui mettront en lumière les actions entreprises pour affronter la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, à l’échelle mondiale, selon un communiqué des organisateurs. Dans ce contexte, «le rendez-vous annuel de la Journée de la Création d’Entreprise s’est transfiguré pour permettre la communion avec une audience attirée par la cause entrepreneuriale ainsi que par l’actualité socio-économique au niveau des deux rives de la Méditerranée et bien au-delà», explique l’ONG.

L’idée est aussi de proposer en format digital un programme avec des Masterclass, pour mettre en lumière des success-stories inspirantes ainsi que les expériences de réussite d’entreprises marocaines. «Une tribune sera consacrée à celles et ceux qui font rayonner le Maroc à l’international avec leur participation active dans la stratégie de sortie de crise», indique la même source.

Dans le cadre de ces activités, «les projets les plus aboutis de la promotion 2021 du Programme Tremplin Maroc seront mis à l’honneur et les efforts des meilleurs d’entre eux seront récompensés avec les prix tant convoités à l’issue de leur formation».

Cette journée connaîtra aussi la participation d’institutionnels et d’acteurs de la création d’entreprise au Maroc, comme le ministère des Marocains résidant à l’étranger et la Confédération générale des entreprises du Maroc (MeM by CGEM), entre autres.