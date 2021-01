Le PJD et l’Istiqlal écartent l’USFP de la présidence de la Mutuelle générale des fonctionnaires

Une alliance entre l’Istiqlal et le PJD a écarté l’USFP du tour de table du conseil d’administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques. Suite aux élections qui se sont déroulées, samedi 16 janvier, le fauteuil de président de la MGPAP occupé depuis 2009 par Abdelmoula Abdelmoumen, membre de la Rose et très proche de Driss Lachgar, est revenu à Moulay Ibrahim El Othmani de l’Union générale des travailleurs du Maroc, le bras syndical de la Balance.

Son premier adjoint, El Mansouri Mohamed, appartient également à la même instance alors que Koubi Abdelmajid de l’Union nationale des travailleurs au Maroc, proche du PJD, a glané la deuxième vice-présidence.

Ce changement est la conséquence de la dissolution du conseil d’administration que présidait Abdelmoula Abdelmoumen pour «dysfonctionnements» dans la gestion des fonds de la Mutuelle. Une décision prise conjointement, en octobre 2019, par l’ancien ministre de Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Yatim, et celui de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaaboun. Les deux départements avaient ensuite confié la gestion de la Mutuelle à quatre administrateurs provisoires.

Le prédécesseur de Abdelmoumen a été également évincé de son poste dans les mêmes conditions. Mohamed El Ferraa (2000 à 2009) a été mis en examen pour «détournement de 11,7 millions de dirhams». Innocenté en appel, le procès est désormais à l’étape de la Cour de la cassation.