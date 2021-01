Espagne-Algérie : Arancha Gonzalez «voit d’un bon œil» la ligne Melilla-Ghazaouet

Au Parlement de Melilla, l’opposition fait campagne pour l’établissement d’une ligne maritime avec le port algérien de Ghazaouet. En réponse à une question d’un député du Parti Populaire sur ce sujet, le président de la ville a révélé que le ministère espagnol des Affaires étrangères «en raison de l'impact important que cela aurait sur l'économie de la ville, le gouvernement de la nation voit d’un bon œil le projet», rapporte El Faro de Melilla.

«C’est ce que la ministre m’a transmis. Elle s’est engagée à me tenir au courant des travaux à faire dans ce sens.» Eduardo de Castro

Javier Lence, le député auteur de la question orale, a demandé au président de Melilla «de faire pression» sur le gouvernement de coalition de gauche pour «qu’il accélère les procédures».

Le président Eduardo de Castro (Ciudadanos) a affirmé que le département d’Arancha Gonzalez Laya «examine attentivement la proposition de la nouvelle connexion maritime», précisant que les ministères des Finances et de l’Intérieur doivent également donner leurs avis. «Il existe des problèmes de douane et des permis d'entrée dans le pays via des visas, ainsi que des infrastructures de contrôle des personnes» à mettre en place, a-t-il indiqué. Et d'ajouter que «cette question devrait être consultée avec le Maroc et l'Algérie».

De Castro a rappelé que la proposition d’une ligne maritime entre Melilla et Ghazaouet lui avait été envoyée par la Confédération des entrepreneurs et le port de Melilla en vue «d’agir en tant qu'intermédiaire» auprès du gouvernement espagnol. Il a estimé que la réalisation d’un tel projet redonnerait vie aux secteurs commercial et touristique de la ville.

Le projet d’ouverture sur l’Algérie, en guise de riposte à la fermeture par le Maroc de sa frontière commerciale avec Melilla, le 1e aout 2018, est une initiative de Youssef Kaddour, le président de la Commission islamique Annour. Le projet a eu la bénédiction de l’Association des commerçants de Melilla et de la Confédération des entrepreneurs.

Outre la proposition d’une ligne reliant Melilla-Ghazaouet, il y a aussi le projet d’une connexion maritime Melilla-Beni Nsar.