Maroc : Oxfam plaide pour une politique fiscale qui atténue les inégalités

Oxfam au Maroc a formulé des propositions pour un système fiscal plus efficace, équitable et performant dans la mise en œuvre d’une politique de développement contre les inégalités. L’ONG regroupe son analyse dans un nouveau rapport, intitulé «Fair Tax Monitor : Analyse du système fiscal marocain».

Dans le contexte de la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus, menant à une augmentation des dépenses sociales, le rapport a indiqué que les recettes fiscales, près de 85% de celles du budget de l’Etat entre 2000 et 2018, «pèsent lourdement» sur une partie de la société, comme c’est le cas de l’impôt sur le revenu (IR).

Oxfam indique aussi que le Maroc a enregistré une croissance des recettes fiscales, ces 20 dernières années. Cependant, son système fiscal a du mal à suivre un rythme similaire avec l’évolution de la richesse créée. Ainsi, la reprise économique qui a été impactée par la crise sanitaire ne pourra se faire sans un système fiscal qui réduit les inégalités et permet de financer des politiques publiques justes.

Dans le même sens, l’ONG préconise aussi de taxer les hauts revenus et des grosses fortunes, de manière à ce que les inégalités ne se creusent plus de façon accentuée. Il s’agit aussi d’alléger la pression sur les faibles et les moyens revenus, sans oublier de réfléchir à une taxe environnementale.