France : Neuf mosquées fermées en un mois

En France, ces dernières semaines ont été marquées par la fermeture de plusieurs mosquées. En un mois, neuf ont été fermées, dont huit pour des raisons administratives, a indiqué vendredi 15 janvier le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, en ouverture du débat parlementaire sur le projet de loi sur le séparatisme.

Sur son compte Twitter, il a réitéré sa volonté de mener «une action déterminée contre le séparatisme islamiste». «Parmi les 18 lieux de culte qui étaient particulièrement surveillés à ma demande, 9 ont pu être fermés», a-t-il écrit. Le 2 décembre 2020, il avait annoncé une «action massive» pour contrôler 76 mosquées.

Conformément aux instructions du Président de la République et du Premier ministre, nous menons une action déterminée contre le séparatisme islamiste.

? Parmi les 18 lieux de culte qui étaient particulièrement surveillés à ma demande, 9 ont pu être ferméshttps://t.co/E2dfPLLuBW — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 15, 2021

L’AFP indique que parmi les huit salles de prières et mosquées fermées pour raisons administratives, «cinq l’ont été pour non-conformité avec des normes de sécurité». «Elles sont situées à Montmagny, Goussainville (Val-d'Oise), Thiers (Puy-de-Dôme), Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis)», selon l’entourage du ministre, cité par l’agence de presse.

Par ailleurs, trois mosquées ont été fermées «pour des motifs variés». A Sevran (Seine-Saint-Denis), un arrêté de fermeture a visé une salle qui «s’était reconstituée». Une fermeture à Bobigny (Seine-Saint-Denis) a été décidé contre une «salle non déclarée». L’AFP rappelle que le ministre de l’Intérieur inclut dans son décompte la mosquée de Pantin, fermée en novembre dernier pour six mois, «pour avoir relayé une vidéo qui avait mis en cause Samuel Paty avant son assassinat».