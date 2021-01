Ksar El-Kébir : Arrestation pour tentative de trafic de plus de 2 tonnes de résine de chira

Les éléments de la Brigade locale de la police judiciaire de Ksar El-Kébir ont mis en échec, vendredi soir sur la base d'informations fournies par les services de la Direction générale de la Surveillance du Territoire (DGST), une tentative de trafic de 2 tonnes et 360 kg de chira et interpellé un individu (28 ans) pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes.

Cette opération sécuritaire, qui a eu lieu dans la zone rurale Souaken, située à environ 30 Km de Ksar El-Kébir, s’est soldée par la saisie de deux voitures, une utilitaire et l’autre légère soupçonnées d’être exploitées dans une tentative de trafic de cargaisons de drogue, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

La fouille effectuée à l’intérieur des deux véhicules a permis de saisir trois armes blanches et 65 ballots de drogue, d’un poids total de 2 tonnes et 360 kg de chira, précise le communiqué.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête en cours.