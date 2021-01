Donald Trump décore à son tour Mohammed VI de la Légion du mérite, grade de commandant en chef

«Aujourd'hui, le président Donald J.Trump a décerné la Légion du mérite, grade de commandant en chef, à Sa Majesté Mohammed VI, roi du Maroc», annonce un communiqué de presse de la Maison blanche.

Les deux chefs d’Etat se sont échangés les décoration ce vendredi, à quelques jours du départ du président sortant républicain. Donald Trump a reçu la plus haute distinction du Maroc pour son travail dans la promotion d'un accord de normalisation entre Israël et le Maroc.

La Légion du mérite, grade de commandant en chef, est une décoration prestigieuse rare qui ne peut être décernée que par le président, à destination principalement aux chefs d'État ou de gouvernement d'autres pays.

«Au cours de plus de deux décennies de leadership, le roi Mohammed VI a fait progresser le partenariat profond et durable dans tous les domaines entre le Royaume du Maroc et les États-Unis. Sa vision et son courage personnel - y compris sa décision de renouer avec l'État d'Israël - ont redéfini positivement le paysage du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord et inauguré une nouvelle ère de sécurité et de prospérité pour nos pays et le monde.»