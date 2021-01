Le Maroc et les Etats-Unis rassemblent 40 pays autour du plan d’autonomie du Sahara

Le Département américain d’Etat et le ministère marocain des Affaires étrangères ont organisé, ce vendredi 15 janvier, une conférence ministérielle virtuelle de soutien au plan d’autonomie du Sahara proposé en 2007 par Rabat. Une quarantaine de pays y ont pris part dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel.

En sa qualité d’hôte de l’événement, Nasser Bourita a souligné dans une allocution que «l'initiative marocaine d'autonomie se situe à la jonction de la confiance inébranlable du Maroc dans ses droits légitimes sur ses provinces du Sud et de sa sincère volonté de trouver une solution politique à ce différend régional».

David Schenker, le secrétaire d'Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, qui s’est rendu les 9 et 10 janvier à Laayoune et Dakhla, a rappelé que «l'administration américaine depuis le président Clinton soutient le plan d’autonomie qui demeure la seule solution juste et réaliste» pour le différend territorial. a-t-il indiqué comme le rapporte le département de Bourita sur son compte Twitter. David Schenker a également répété ses propos tenus le 7 janvier dans la capitale algérienne : «Les futures négociations doivent s'inscrire dans le cadre du plan marocain d'autonomie.»

Pour mémoire en juin 2007, soit un mois du lancement des premières négociations directes à Manhasset entre le Maroc et le Polisario, 15 hauts responsables américains avaient demandé, dans une lettre, au président Georges W. Bush d'appuyer le plan d’autonomie. Parmi les signataires figuraient notamment Mme Madeleine Albright, ancienne chef de la diplomatie sous le deuxième mandat de Bill Clinton, Frank Charles Carlucci, ex-secrétaire à la Défense sous la présidence de Donald Reagan, Mme Hazel O’Leary, ex-secrétaire à l’Energie de Clinton I ou encore le général Wesley Clark, ex-commandant suprême de l’OTAN.

La conférence ministérielle de soutien au plan d'autonomie du Sahara arrive un mois après la reconnaissance par le président Donald Trump de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, annoncée le 10 décembre. Elle vient ponctuer ainsi la fin de mandat du président américain avant l'installation du président Joe Biden.