Covid-19 : Le Maroc a bien commandé le vaccin AstraZeneca d’Inde mais la date de livraison reste floue

Le laboratoire indien Serum Institute of India, basé à Pune et travaillant sous licence du Britannique AstraZeneca, a été approché par plusieurs pays qui cherchent encore à s’approvisionner en vaccins contre le nouveau coronavirus. Le Maroc figure parmi ses clients potentiels, à l’image de l’Afrique du Sud et de l’Arabie saoudite, ou encore du Bangladesh et du Brésil. Aucune date n’est cependant définie à cet effet, puisque le classement du vaccin par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’est pas encore acté.

Ce dernier devrait prendre effet «dans la semaine ou deux à venir» dans le cadre du programme COVAX de l’OMS, a déclaré Adar Poonawalla, PDG du Serum Institute of India, à Reuters. Selon lui, l’institut vendra chaque dose à 3 dollars pour les pays à faible revenu et à un prix «légèrement plus élevé» pour les autres.

Le 31 décembre 2020, l’institution onusienne a répertorié les vaccins anti-covid développés par Pfizer et par BioNTech comme sûrs, afin de permettre leur utilisation urgente. L’objectif a été principalement d’accélérer la vaccination dans les pays en développement, qui ont lancé leurs campagnes quelques jours plus tôt, mais qui accusent un retard considérable.

En tout, 189 pays ont rejoint le programme onusien COVAX, qui veut veiller à une distribution équitable du vaccin à travers le monde.