Une boule de feu d'une comète traverse le ciel du Maroc et de l'Andalousie

Une boule de feu provenant d'une comète a traversé, mercredi soir, le ciel entre la côte nord du Maroc et le sud de l'Andalousie, après être entrée dans l'atmosphère vers 22h10 à une vitesse de 65000 kilomètres à l'heure.

Selon l’agence espagnole EFE, ce phénomène a été vu par de nombreuses personnes en Andalousie, comme explique le chercheur responsable du projet SMART, l'astrophysicien José María Madiedo de l'Institut andalou d'astrophysique (IAA-CSIC), qui a été chargé de le surveiller.

Son analyse a permis de déterminer que la roche à l'origine de ce phénomène provenait d'une comète, et sa collision avec l'atmosphère à cette vitesse énorme l'a amenée à devenir incandescente, générant ainsi une boule de feu qui a commencé à une altitude d'environ 106 kilomètres au-dessus du nord du Maroc, presque à la verticale de la ville d’Al Hoceima. De là, la boule de feu a avancé dans une direction nord-ouest, et s'est éteinte à une altitude de 65 kilomètres au-dessus de la Méditerranée, à environ 30 kilomètres de la côte marocaine, après avoir parcouru une distance totale d'environ 50 kilomètres.

La boule de feu a été remarquée par les détecteurs du projet SMART, dans les observatoires astronomiques de Calar Alto (Almería), de la Sierra Nevada (Grenade) et de Séville. Ces détecteurs fonctionnent dans le cadre du Southwest Europe Fireball and Meteor Network (SWEMN), qui vise à surveiller en permanence le ciel afin d'enregistrer et d'étudier l'impact contre l'atmosphère terrestre des roches de différents objets du système solaire, conclut EFE.