Tétouan : Un mois de prison ferme pour la jeune femme apparue dans une vidéo à caractère sexuel

Le tribunal de première instance de Tétouan a condamné, jeudi, une jeune femme à un mois de prison ferme. Aujourd’hui mère célibataire de deux enfants, elle est apparue dans une vidéo à caractère sexuel, remontant à 2015 mais qui est récemment devenue virale. Son avocat, Mohamed El Hamidi, a ajouté auprès de l’agence de presse espagnole EFE que la femme de 29 ans devra aussi payer une amende de 500 dirhams, pour «attentat public à la pudeur» et «relation sexuelle extraconjugale».

A l’issue d’un procès expéditif, l’arrestation de la jeune femme datant du 4 janvier, Me El Hamidi a indiqué que la défense va interjeter appel, ce vendredi. Au cours de l’enquête, la concernée a pour sa part reconnu les faits, confirmant qu’ils remontaient à 2015 et que l’homme dans la vidéo était un Marocain résidant aux Pays-Bas. Une source policière a confié à EFE que ce dernier a été identifié et fait également l’objet d’investigations.

Ces dernières années, plusieurs associations ont appelé à la dépénalisation des relations sexuelles extraconjugales consenties entre adultes, sans avoir de répondant sur le plan institutionnel législatif. EFE explique que l’élément qui aurait rendu virale cette vidéo, donnant de l’ampleur à l’affaire, serait qu’au temps où elle a été filmée, la jeune femme portait le niqab, apparaissant d’ailleurs dans la séquence en vêtements longs et noirs.

Bien qu’elle ait abandonné ce style vestimentaire et eu une nouvelle vie, elle a été vivement attaquée avec la réapparition de la vidéo, accélérant son arrestation et sa comparution.