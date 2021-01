Des vols hebdomadaires pour expulser des migrants des Îles Canaries vers le Maroc

Depuis décembre, l’Espagne organise trois vols hebdomadaires en direction de Laâyoune afin de rapatrier une partie des migrants arrivés de manière irrégulière aux Îles Canaries. Selon El Confidencial Digital, qui cite des sources policières, «le ministère espagnol de l'Intérieur fait appel à la compagnie Royal Air Maroc», pour transférer environ 60 personnes tous les sept jours.

Cette semaine par exemple, des migrants ont été expulsés mercredi, jeudi et vendredi des Canaries vers Laâyoune. Chaque vol transporte un maximum de 20 migrants, toujours gardés par deux fois plus de policiers. Il s’agit, selon le média espagnol, de 15 agents de l'Unité d'intervention de la police et 25 autres de l'Unité centrale pour les expulsions et les rapatriements du Commissariat général pour l'immigration qui assistent à cette opération.

Les mêmes sources ajoutent qu’à cause de problèmes d’espaces, les avions servant à la fois de transporter des voyageurs et des migrants, le département de Fernando Grande-Marlaska prévoit d'«affréter des avions complets pour cette tâche dans les mois à venir». Il s’agit aussi «d’allouer 10,89 millions d'euros pour la sous-traitance de vols charters non commerciaux pour l'expulsion de ces immigrants», précise le média, citant un appel d'offres publié la semaine dernière au Journal officiel de l'État, qui explique qu’il s’agit du coût de ces vols internationaux pendant 18 mois.

Les Îles Canaries ont connu l'une des pires crises migratoires ces derniers mois, avec l’arrivée de plusieurs centaines de migrants depuis les côtes marocaines. Actuellement, elles sont 8 500 personnes en situation irrégulière, dont 7 500 hébergées dans des établissements hôteliers, selon les données du ministère de l'Inclusion, de la sécurité sociale et des migrations.