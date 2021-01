Sahara : Des élus de Podemos saisissent Joe Biden pour révoquer la décision de Trump

Pablo Iglesias, leader de Podemos et deuxième vice-président du gouvernement espagnol. / Ph. Gerard Julien - AFP

Des députés de Podemos se sont joints à une lettre promue par les eurodéputés qui demandent au futur président américain, Joe Biden, de révoquer la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, prise par Donald Trump le 10 décembre. Selon Europa Press, les eurodéputés Lucía Muñoz, Antón-Gómez Reino et le député de l'ERC Joan Josep Nuet sont à l’origine de l’initiative.

Dans la lettre, les élus de Podemos expliquent être «obligés de réagir car la décision affecte les droits d'un tiers», en l'occurrence les sahraouis, tout en assurant n’avoir «aucune intention de s’immiscer dans une décision souveraine des Etats-Unis en matière de relations international». Pour eux, cette reconnaissance de la marocanité du Sahara «constitue une violation grave du droit international et de la Charte des Nations unies».

Tout en reprenant les thèses du Polisario et en qualifiant le Sahara comme de «dernier territoire de l'Afrique à décoloniser», ils affirment prôner «le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination» et considèrent le mouvement séparatiste comme «seul et légitime représentant» de ce «peuple».

Les élus du parti de l’extrême gauche, la décision serzit aussi «contraire à la Constitution des États-Unis, en particulier le droit à l'autodétermination».

Les signataires de la lettre appellent à «l'engagement connu et ferme» de Joe Biden envers le multilatéralisme dans «l'espoir de révoquer cette déclaration illégale». «La nouvelle administration Biden pourra aspirer à jouer son rôle naturel au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en tant que facilitateur impartial dans les efforts visant à résoudre l'un des plus anciens cas de décolonisation devant les Nations Unies», plaident-ils.

Podemos est connu pour sa proximité avec le mouvement séparatiste. Rien qu’en novembre dernier, son secrétaire général Pablo Iglesias, également deuxième vice-président du gouvernement espagnol, a apporté son soutien aux revendications du Polisario dans l’affaire d’El Guerguerate.