La CGEM et le ministère planchent sur la mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur des MRE

La mise en œuvre de la stratégie nationale en faveur des Marocains résidant à l’étranger (MRE) a été au centre d'une réunion tenue, mercredi, entre le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger, et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Ladite réunion s'inscrit également dans le cadre la mise en œuvre du plan d’action issu de la convention-cadre de coopération qui lie le ministère et la CGEM, et afin de redynamiser ce partenariat dans le but de permettre aux entrepreneurs MRE d'accéder aux différents services fournis par ladite confédération et également de renforcer la contribution de ces entrepreneurs aux différents chantiers de développement et de relance économique, indiquent les deux parties dans un communiqué conjoint parvenu jeudi à la MAP.

Ont pris part à cette réunion, qui a été présidée par la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi, et le président de la 13éme région de la CGEM consacrée aux marocains entrepreneurs du monde (MeM), Karim Amor et les 12 premiers bénéficiaires du projet Maghrib Belgium Impulse (MBI).

Dans son allocution, la ministre a mis en exergue l'engagement de son département pour positionner les Marocains entrepreneurs du Monde comme acteurs essentiels dans le développement durable au Maroc et contributeur important dans la mise en œuvre des plans de relance économique, relève le communiqué.

Karim Amor a insisté, quant à lui, sur le fait que ces Marocains entrepreneurs du Monde sélectionnés dans le cadre du projet MBI sont appelés à aider leurs compatriotes dans l’effort de la relance économique post covid19, ajoute le communiqué, notant que le projet MBI est une initiative résultant de la convention spécifique, liant le gouvernement du Maroc et celui de la Belgique, relative à l’appui à la gestion et la gouvernance de la migration.

La réunion a été l’occasion pour les bénéficiaires de livrer leur témoignage et de souligner l’impact «positif» de ce programme sur la réussite de leurs projets et l’appui considérable qu’il a permis d’apporter pour leur faciliter l’inclusion dans le tissu économique national et l’intégration du monde des affaires marocain, souligne-t-on.