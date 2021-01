Aziz Rabbah, premier ministre PJDiste à s'entretenir avec un responsable israélien

Pour la première fois depuis la signature de plusieurs accords entre Israël et des pays arabes, dont le Maroc, les ministres de l'énergie du royaume, d'Israël, du Soudan, d'Égypte, de Bahreïn, des Émirats arabes unis et des États-Unis ont organisé, jeudi soir, une réunion par visioconférence.

Aux côtés de ses homologues arabes, Aziz Rabbah s’est en effet entretenu avec le ministre israélien de l'Énergie, Yuval Steinitz. Une rencontre qui fait suite à plusieurs autres réunions ou entretiens tenus entre des responsables marocains et israéliens depuis que le royaume a normalisé ses relations avec Israël, le mois dernier. Mais il s’agit du tout premier événement réunissant un ministre du PJD et un responsable israélien.

La «conférence a eu lieu à la suite de la réunion fructueuse du mois dernier à Abou Dhabi qui a réuni les ministres de l'énergie d'Israël, des Émirats arabes unis, de Bahreïn et des États-Unis», écrit Israel Hayom. Dans le cadre de la première rencontre, les ministres ont décidé de se réunir une deuxième fois et d'élargir leurs partenariats énergétiques pour inclure le Maroc et le Soudan, ayant récemment normalisé les relations avec Israël, et l'Égypte également, qui dirige le Forum du gaz de la Méditerranée orientale (EMGF), explique le média.

«Les ministres ont discuté des questions relatives au pétrole et au gaz naturel, à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, à la recherche et au développement et ont également discuté des moyens d'améliorer la sécurité nationale, la prospérité économique et de nouveaux investissements dans les infrastructures et la technologie.»

A rappeler que le PJD a été aux premières loges de la normalisation entre le Maroc et Israël en décembre dernier. Si le président du conseil de la région Rabat-Kenitra, Abdessamad Sekkal, issu du PJD, a été à l’accueil de la délégation israélo-américaine qui s’est déplacée au Maroc, Saadeddine El Othmani et Abdelkader Amara étaient présents au Palais royal à Rabat pour signer la Déclaration conjointe et les accords entre le royaume, Israël et les Etats-Unis.