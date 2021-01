La Covid-19 peut infecter les neurones

Le nouveau coronavirus a la capacité d’infecter les neurones des patients atteints, avec certaines conséquences. Ces résultats ont été confirmés par une étude internationale, qui a connu la participation d’équipes de l’Université de Yale (USA), de l’Institut du Cerveau (Sorbonne Université/Inserm/AP-HP/CNRS) et de l’hôpital Pitié-Salpêtrière AP-HP en France. Publiée le 12 janvier dans The Journal of Experimental Medicine, l’étude fait le lien entre la perte des sens du goût, de l’odorat et des lésions neurologiques due au SARS-CoV-2.

Les scientifiques évoquent, dans certains cas, des pertes de conscience et des AVC. «Si des traces d’ARN du virus ont été retrouvées dans le cerveau de patients décédés de la Covid-19 et des protéines virales dans certaines cellules de leur bulbe olfactif, la capacité du virus à infecter les cellules du cerveau et les conséquences possibles n’avaient pas été démontrées jusqu’alors», indique un communiqué de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale en France.

«Des cultures de cellules cérébrales en 3D, un modèle murin d’infection au SARS-CoV-2 et des tissus cérébraux de patients décédés de la Covid-19» ont pu établir quelques liens, montrant que les cellules du virus peuvent «pénétrer dans les neurones» et «utiliser leurs composants pour se multiplier, entraînant alors des changements métaboliques dans les cellules infectées, sans pour autant les détruire». Les cellules voisines des neurones infectées, elles, «se voient privées d’oxygène et finissent par mourir».

L’INSERM ajoute que dans les cerveaux de patients décédés, «le virus a été retrouvé dans les neurones corticaux, de même que des atteintes pathologiques associées à l’infection comme des accidents vasculaires ischémiques». Par ailleurs, ces résultats révèlent «un remodelage important du réseau vasculaire cérébral dans les régions infectées du cerveau». Une piste d’étude qui «ouvre la voie d’un lien entre la pénétration du virus dans les neurones observés à la fois dans les cultures de cellules cérébrales et les tissus cérébraux post-mortem, et l’hypoxie et les accidents ischémiques observés dans le cerveau des malades».

Aussi, ces résultats suggèrent que «les symptômes neurologiques observés dans la Covid-19 pourraient être une conséquence de cette atteinte directe du système nerveux central».