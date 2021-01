Italie : Démantèlement d’un réseau marocain lors d’une vaste opération anti-drogue

Une opération d’envergure contre le trafic international de cocaïne a permis de démanteler trois organisations criminelles différentes, dont deux albanaises et une marocaine, actives entre Modène et Reggio Emilia, en Italie. Baptisée «Trexit», l’opération a permis le placement en détention provisoire de 26 personnes et l’assignation à résidence de deux autres, a rapporté mercredi La Gazzetta dell’Emilia.

Les enquêtes ont permis de reconstituer les mouvements et définir et le rôle des différents membres du gang. La même source a indiqué que l’organisation marocaine achetait des quantités de cocaïne de manière hebdomadaire, afin de faire grimper les prix de la drogue au kilo. Son fournisseur n’a été autre que les deux organisations albanaises, n’empêchant pas par ailleurs une concurrence entre les trois groupes.

Les négociants, eux, se déplaçaient occasionnellement en Italie pour mener à bien l’acheminement de cargaisons vers différentes régions et pays, notamment les Pays-Bas. Le contact entre un réseau dense de coursiers s’effectuait davantage par messagerie cryptée. Lorsque la police a réussi à intercepter et arrêter l’un d’eux, des «passeurs» ont pu être identifiés plus rapidement, dont une femme d’origine lituanienne résidente en Italie.

Le média italien rappelle que l’opération Trexit est la troisième effectuée dans le cadre d’une vaste enquête sur le trafic de cocaïne à Reggio Emilia. Les opérations précédentes, Exit et Rexit, conclues respectivement en 2017 et 2018, ont conduit à l’arrestation de 102 trafiquants et à la saisie de quantités de haschisch, de cocaïne, d’héroïne et de marijuana.

La police a également pu mettre la main sur plusieurs armes à feu acquises illégalement, en plus de plusieurs milliers d’euros en espèce et de sept voitures équipées de double fond, servant à cacher les cargaisons transportées.