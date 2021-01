Le PDG de Sinopharm et de son directeur du département d'audit démissionnent

Le géant public chinois de la pharmacie Sinopharm a annoncé ce mardi la démission de deux de ses plus hauts responsables. Selon Le Desk, il s’agit de Li Zhiming, président directeur-général, et Li Hui, directeur-général et chef du département d’audit.



Les deux communiqués publiés par la bourse de Hong Kong où est cotée Sinopharm évoquent des «raisons personnelles» pour Zhiming et Hui. La même source précise que les administrateurs et la direction de la société s'acquittent de leurs tâches de manière habituelle, et la société continue de mener ses activités normalement, en expliquant que Yu Qingming a été élu à la tête du conseil d'administration de Sinopharm.

Le géant public chinois développe actuellement deux vaccins contre le nouveau coronavirus selon le procédé dit «du virus inactivé». La Chine a déjà donné son feu vert à celui développé par Sinopharm en collaboration avec l’Université de Pékin. Pour l’instant, celui développé par l’Université de Wuhan, et commandé par le Maroc, n’a pas été approuvé.