Maroc : Une hausse de 43% des transactions en ligne en 2020

Le nombre de transactions e-commerce par cartes domestiques a totalisé 1,4 million en décembre dernier, soit une augmentation de 43% au titre de l'année 2020, a indiqué mercredi le directeur général du Centre monétique interbancaire (CMI), Mikael Naciri.

S'exprimant lors d'un webinaire organisé par la commission Compétitivité logistique et énergétique de la CGEM, le responsable a souligné que le e-Commerce au Maroc connait une bonne dynamique avec une croissance assez soutenue des paiements en ligne, faisant observer que le nombre des transactions est passé de 900 000 en janvier à 1,4 million en décembre 2020, soit une hausse de 43%.

Selon Mikael Naciri, l'année 2020 avait très bien commencé pour l'activité du paiement en ligne en raison des restrictions de déplacement imposées par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus (Covid-19) et l'apparition de nouveaux modes d’achat et de consommation.

Ces tendances significatives sont portées principalement par un renforcement de la confiance des clients à l'achat en ligne et une croissance assez soutenue des paiements en ligne grâce à une digitalisation généralisée des services publics et au besoin de garantir la continuité de certaines activités et de préserver la consommation des particuliers.

Également, cette tendance a été portée par l'émergence des sites internet développés en l'occurrence dans les différents domaines, a-t-il relevé, soulignant que le nombre de sites e-commerce qui ont été actifs sur cette période de crise, est passé de 772 sites actifs en janvier 2020 à 1 100 sites actifs en décembre 2020. Il s'agit aussi du lancement significatif des applications déployées et adoptées par la grande distribution et les différentes marketplaces.