B2B : Le Maroc lance une plateforme virtuelle pour attirer plus de touristes espagnols 

Dans le but de relancer le marché émetteur espagnol, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a créé une plateforme virtuelle innovante qui aidera l'industrie marocaine à promouvoir et à commercialiser ses produits touristiques sur le marché espagnol.

Selon le magazine spécialisé dans le secteur du tourisme professionnel Hosteltur, la plateforme «B2Marruecos», «consciente du rôle important que jouent agences de voyages et voyagistes, dans le conseil et la prescription, s'adresse ainsi à cette catégorie. «Elle servira de lien entre deux marchés à forte tradition commerciale», ajoute le média.

Celui-ci précise que B2Marruecos sera un point de rencontre numérique où les professionnels du tourisme espagnols pourront entrer en contact en temps réel avec les différents prestataires marocains en accédant à leurs stands virtuels interactifs où ils pourront trouver des informations et répondre directement à toutes les questions. De plus, des ateliers et des webinaires thématiques sont également au menu.

«Le Maroc est considéré comme le point de rencontre entre l'Europe et l'Afrique; et c'est actuellement la première destination des voyageurs espagnols en dehors de l'Europe». Et de rappeler qu’en 2019, le royaume a accueilli 2,6 millions de touristes espagnols, soit 6% de plus que l'année précédente.