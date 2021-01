Spoliation commerciale et immobilière : Lettre d’une famille de MRE au roi Mohammed VI

Dans notre long combat, nous, famille Jaouhari, avons décidé de passer par la rédaction de Yabiladi, pour adresser une lettre à sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste, pour nous aider à débloquer cette situation et à récupérer nos droits, et de ce fait notre bien. Nous souhaitons être traités comme des citoyens marocains, et bénéficier de la transmission légitime du fruit de notre père.

Excellence, Votre Majesté Mohamed VI

Que Dieu vous glorifie, vous, ainsi que toute la Famille Royale,

Nous les héritiers Jaouhari ont l’honneur de solliciter votre intervention et soutien concernant la spoliation du fonds de commerce de notre café (café Jawhara) situé au 183, boulevard Massira à Ouislane, dans la wilaya de Meknès (titre foncier numéro 05/89996)

Ce café est le fruit du travail de notre défunt père, Jaouhari Layachi, crée et exploité depuis 1986. Les documents officiels le prouvent d’une façon irréfutable et sans aucun doute possible, et de nombreuses personnes qui y ont travaillé durant toutes ces années peuvent en témoigner.

Nous sommes une famille marocaine qui réside à Lyon, en France (MRE / 2ème génération), et nous sommes malheureusement victimes de spoliation de la part du locataire de notre café et de ses complices.

Notre défunt père est décédé en octobre 2015. Il a créé ce café en 1986, ce dernier a toujours fonctionné, n’a jamais été fermé. Le locataire, qui y est entré en octobre 2002, a spolié avec ses complices le fonds de commerce en 2011, sans que notre défunt père n’en soit informé. Il a gardé ce vol sous silence, jusqu’à ce que nous le découvrions après enquête en 2015, soit 4 ans plus tard.

Le fruit du travail de notre défunt père, ne peut être volé par qui que ce soit.

Majesté, nous avons donc mis l’affaire devant les tribunaux. Malheureusement, l’intégrité de ces derniers est loin d’être à la hauteur. Malgré les preuves incontestables et témoins que nous avons fournis, la justice reste imperméable.

Nous avons également contacté le ministère chargé des MRE, et des associations dédiées aux MRE, malheureusement, en vain.

Actuellement notre dossier est en cassation (Cours de cassation de Rabat, n° Dossier : 1451 // 3 // 2 // 19 ), et pour sa défense, le loueur dit : «votre père m’a loué des murs vides et non un café», malgré l’état des lieux prouvant tout le matériel, la TV, les consommations d’eaux, d’électricité, les impôts payés préalablement, et comme dit plus haut, les innombrables témoins.

Majesté, tout Ouislane sait que ce café depuis 1986 est la propriété commerciale de notre famille, et pour preuve il s’appelle : Café Jawhara «Jaouhari».

Récemment, notre avocat a également fait constater par huissier que de gros travaux d’aménagement ont été effectués par le locataire dans notre café, sans avoir eu le consentement au préalable des propriétaires, ce que la loi et le contrat interdisent scrupuleusement. Il a été mis en demeure de quitter les locaux sous 3 mois. Bien entendu, ce genre d’individu ne quittera pas les lieux, et il pense être au-dessus des lois marocaines.

Majesté, aujourd’hui nous avons de grandes craintes, car le locataire et ses complices sont, contrairement à nous, sur place, et ils disposent de réseaux au sein des instances.

Les héritiers vivent tous en France. Il nous est très difficile d’être disponibles, présents aux auditions, aux tribunaux, sans oublier que la procédure depuis 2015 est extrêmement couteuse. Face à ces personnes, nous sommes démunis et impuissants.

Majesté, nous avons peur de perdre notre café et que nos droits soient bafoués et ignorés.

Notre père Jaouhari Layachi, vous adorait Majesté, comme il adorait «feu sa Majesté Mohamed V et feu sa Majesté Hassan II». Il adorait son pays Le Maroc, il y a investi toutes ses économies, y retournait chaque été avec ses enfants, nous a fait découvrir et aimer notre splendide pays, nos coutumes, notre culture, notre religion. Il venait également en aide aux plus démunis de sa famille.

Nous-même, avant la pandémie du nouveau coronavirus, nous y retournions plusieurs fois dans l’année pour nous ressourcer. Nous sommes également fiers de faire découvrir notre mère patrie à quiconque souhaite visiter le Maroc.

Majesté, nous sommes vos premiers ambassadeurs. Nous, vos sujets à l’étranger, nous nous adressons à vous pour que la justice, le droit, soit appliqués, pour que notre pays que nous aimons tant, continue de nous accueillir et que nos attaches ancestrales au Royaume Alaouite restent intactes.

Majesté, que la justice et les valeurs morales prônées par l’Islam dont vous êtes le garant, soient respectées comme il se doit.

Majesté, nous espérons sincèrement et nous ne doutons pas de pouvoir récupérer grâce à votre précieuse aide notre café.

Majesté, veuillez recevoir l’expression de nos très humbles et très respectueuses considérations, que le tout puissant vous protège et vous assiste dans l’accomplissement de nobles tâches.