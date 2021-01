Maroc : Les restaurants accueilleront à nouveau leurs clients à partir de ce mercredi

Les restaurants recevront à nouveau leurs clients à partir de ce mercredi 13 janvier 2021, trois semaines après la décision du gouvernement de les fermer, dans le cadre des mesures préventives adoptées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus.

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la Confédération marocaine des métiers de bouche a ainsi affirmé qu’il sera désormais possible de «servir les repas à l'intérieur des restaurants dans le plein respect des mesures préventives prévues». La même source a insisté sur le respect de l'heure de fermeture, fixée à 20 heures du soir.

La Confédération a également salué les professionnels du secteur, pour leur réaction positive avec les décisions prises par les autorités.

A rappeler qu’hier, le gouvernement a décidé de prolonger d’une semaine les mesures préventives mises en œuvre mercredi 23 décembre 2020. Ainsi, les restaurants, cafés, magasins et grands supermarchés fermeront leurs portes à 20 heures, alors qu’un couvre-feu nocturne est appliqué de 9h du soir à 6h du matin. De plus, les fêtes et rassemblements publics ou privés sont interdits.