Automobile : Les Japonais Yazaki et Sumitomo créeront quatre nouvelles usines au Maroc

Les deux groupes japonais Yazaki et Sumitomo ont signé, ce mardi à Casablanca, deux protocoles d’accord pour la création de quatre usines dans le secteur automobile d’un investissement global de 912 millions de dirhams et devant générer 8 300 emplois. Les deux protocoles d’accord ont été signés, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, indique le ministère dans un communiqué.



Ces investissements portent sur la réalisation de nouvelles unités industrielles de production de faisceaux de câbles par les deux groupes japonais Yazaki et Sumitomo, précise le département. Ainsi, l’investissement de Yazaki, d’un montant de 462 millions de dirhams, consiste en l’extension de ses activités au Maroc à travers la création de trois nouvelles usines du groupe à Tanger, Kénitra et Meknès, permettant de créer 6300 emplois.



Pour sa part, Sumitomo prévoit la création de sa 5ème usine à Casablanca afin de satisfaire les besoins de ses clients FCA et CNH Global. Ce nouvel investissement de 450 millions de dirhams permettra de générer 2000 emplois.



Intervenant à cette occasion, Moulay Hafid Elalamy a souligné que ces nouveaux investissements «attestent de la résilience du secteur industriel marocain et de la confiance en la plateforme de production marocaine, dont la qualité, la performance et la diversité offrent d'excellentes perspectives d'avenir et de croissance aux leaders industriels mondiaux».

«Le Maroc est en passe de devenir le hub automobile le plus compétitif au monde. Nous comptons poursuivre sur cette lancée en améliorant l’intégration profonde de nos écosystèmes et en décarbonant la production industrielle.» Moulay Hafid Elalamy

Le groupe Yazaki est présent au Maroc depuis 2000, à travers une usine à Tanger employant 4 650 personnes, deux autres à Kénitra employant un effectif de 4 200 personnes et une quatrième à Meknès employant 4 000 personnes. Son chiffre d’affaires au Maroc s’élève à 5 milliards de dirhams par an. Sumitomo quant à lui, s’est installé au Maroc en 2001 à travers trois filiales (Sews MFZ, SEBN et Sews Cabind) et est considéré comme l'un des plus grand employeur du Maroc avec 25 000 emplois créés, dans ses 4 usines de production, dont deux à Ain Harrouda, une à Casablanca et une autre à Berrechid.