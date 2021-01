Maroc : Le ministère de l'Intérieur porte plainte contre Mohamed Ziane

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, ce mardi, sa décision de porter plainte, devant le parquet du tribunal de première instance de Rabat, contre l’avocat Mohamed Ziane. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, le ministère explique que cette décision fait suite aux «graves déclarations et accusations» faites par l’avocat et secrétaire général du Parti libéral marocain, «contre une institution nationale», à savoir la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Le département a expliqué que sa décision «reste fondée sur des faits matériels clairs à travers lesquels les institutions de l'État ont été attaquées en promouvant de fausses accusations et des allégations punies par le Code pénal». Le communiqué précise qu’il s’agit des «délits d’injures à l’encontre d'agents publics et d’une institution organisée, la diffusion et la distribution de fausses allégations et la diffamation».

Le ministère a affirmé que son recours au pouvoir judiciaire «découle de son devoir constitutionnel de protéger et d'appliquer la loi et de confronter tous les contrevenants, quels qu'ils soient» et de son «ferme engagement à protéger ses fonctionnaires contre les attaques, insultes et diffamations qui peuvent les viser dans l'exercice de leurs fonctions».