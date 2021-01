Ouazzane : L’AMDH réclame l’ouverture d’une enquête suite la mort par noyade d'une lycéenne

La section locale de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) à Ouazzane a appelé, cette semaine, à l’ouverture d’une enquête et l’application du principe de reddition des comptes, après la mort par noyade d’une écolière.

Vendredi 8 janvier, Yousra Benchikh, âgée de 15 ans et originaire de la commune Ain Dorij, revenait de son école à bord d’un transport scolaire. La jeune lycéenne s'est retrouvée «forcée» de traverser le pont sur un oued, déjà inondé, après que le bus l'ait déposé à environ 700 mètres de son lieu de résidence, explique l’AMDH-Ouazzane dans un communiqué. «Yousra est alors emportée par les eaux torrentielles et se noie au fond de la vallée».

L’association a reproché à la direction régionale de l'éducation de Ouazzane de ne pas avoir suspendu les cours dans le monde rural, d'autant plus que le service météorologique a émis une alerte orange depuis le mercredi 06 janvier 2021. L’AMDH, qui a dénoncé «la faiblesse des infrastructures, y compris les routes et les barrages», a exigé qu’une «enquête urgente et impartiale» soit ouverte et que les responsables de cette tragédie «soient tenus pour responsables».

L’ONG a également appelé à l’ouverture des internats, notamment pour loger les étudiantes et étudiants en situation fragile.