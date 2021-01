Olympique de Safi : Un entraineur américain bénévole supervise l’équipe de handibasket

L’entraineur américain du basketball en fauteuil roulant (handibasket), Salam Hassan, est le nouvel entraineur de la discipline au club Olympique de Safi (OCS). Cet expert, qui compte à son actif un ouvrage sur le sport pour les personnes en situation de handicap, s’est engagé en tant qu’entraineur bénévole avec le club, a indiqué dans une déclaration à la MAP, Choaib El Garrai, trésorier de la section OCS pour personnes en situation de handicap.

Ce sportif en situation de handicap avait exprimé son désir d’entrainer le club après avoir été informé du sérieux des responsables du club et leur volonté d’offrir la chance aux personnes en situation de handicap de s’adonner pleinement à la pratique sportive, a relevé El Garrai. Ainsi, l'entraineur affiche son ambition de promouvoir cette discipline, hisser le niveau des pratiquants de ce sport et transmettre son expertise au profit de cette section sportive.

Le Club OCS pour personnes en situation de handicap est une section affiliée à l’OCS-Omnisport depuis l’été 2019, date de sa création. L’originalité et la singularité du club résident dans le fait que ce dernier compte un aréopage de champions et de jeunes pratiquants dans plus de 8 disciplines sportives : le basketball en fauteuil roulant, le tennis sur fauteuil roulant, la natation, le para-athlétisme, la force athlétique ou powerlifting, la boccia (sport de boule apparenté à la pétanque), le football des amputés, le football des sourds et le tennis de table.

Affilié à la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, le handiclub OCS compte près de 51 membres affiliés, dont 42 sportifs, 5 administrateurs, 3 techniciens et 1 médecin.