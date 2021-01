Belgique : Le nouveau hall des sports à Molenbeek porte le prénom d’Amal Amjahid, sans son nom

Le prénom de la jeune belgo-marocaine Amal Amjahid, octuple championne d’Europe et du monde dans la discipline de Ju-jitsu, a été choisi par les habitants de Molenbeek pour le nom du nouveau hall des sports. Le choix s’est distingué parmi d’autres propositions, bénéficiant de 850 votes sur 1700. «Un prénom qui signifie ‘espoir’, en arabe» et «un beau signal pour les sportives au féminin partout en Belgique», selon la bourgmestre Catherine Moureaux (PS).

Auprès de la RTBF, Amal Amjahid, 25 ans aujourd’hui, a fait part de sa reconnaissance et de son émotion. «J’ai été vraiment surprise quand j’ai appris la nouvelle. Je ne m’y attendais pas. Je suis émue. Qu’autant de personnes aient choisi mon prénom, c’est touchant et c’est une belle reconnaissance», a-t-elle déclaré.

Majoritairement plébiscité, ce choix a fait réagir certains conseillers communaux qui voient en cette initiative un hommage incomplet. En effet, «certains ne comprennent pas pourquoi le collège souhaite ne donner que le prénom de la championne à la future salle des sports du Quai du Charbonnage et non son nom complet, comme cela se fait quand il s’agit de mettre en avant un sportif homme», a rapporté La Capitale ce jeudi. Ahmed El Khannouss (cdH) envisage de «déposer une motion lors du prochain conseil communal, afin que la salle porte bien le prénom et le nom de la championne molenbeekoise», selon SudInfo.

Amal Amjahid a commencé son parcours dans les arts martiaux à sept ans. Entrainée par son père, elle a décroché son premier titre au championnat du monde en 2013. En 2017, elle est nommée sportive bruxelloise de l’année. A l’occasion du 8 mars en 2020, sa commune natale, Berchem-Sainte-Agathe, a rebaptisé temporairement la rue Prosper Preser en son nom. Par ailleurs, elle obtient de Molenbeek le titre d’Etoile de la commune. Depuis la rentrée 2020, elle est devenue chroniqueuse permanente dans 100% Sport, diffusée chaque dimanche sur la RTBF.

L’espace qui porte désormais son prénom inclut une salle omnisports, une salle de boxe, crèche d’une capacité de 84 places, une cafétéria, une salle polyvalente, un lieu d’échanges et un phare sur le canal. Le projet a été lancé il y a 10 ans, pour un investissement de 12 millions d’euros.