David Schenker : «Les relations entre le Maroc et les Etats-Unis sont plus fortes que jamais»

«Les relations entre le Maroc et les Etats-Unis sont plus fortes que jamais et nos meilleures années sont devant nous», a affirmé ce dimanche à Dakhla, le Sous-secrétaire d'Etat américain en charge des questions du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord, David Schenker.

Rappelant notamment que «2021 marque le 200e anniversaire de l'ouverture de la première mission diplomatique des États-Unis au Maroc -la plus ancienne installation diplomatique du monde-», il a affirmé qu’aujourd'hui, les Etats-Unis voient le Maroc comme un «carrefour de peuples, d'idées et d'innovation».

«Le Maroc est un partenaire clé pour la stabilité régionale, et nos deux nations bénéficient d'un large partenariat militaro-militaire. Le Maroc est également le seul pays d'Afrique avec lequel nous avons un accord de libre-échange, qui a plus que doublé les exportations marocaines vers les États-Unis depuis l'entrée en vigueur du pacte en 2006», a-t-il ajouté en notant que la valeur du commerce bilatéral a été multipliée par cinq.

Revenant sur la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv, David Schenker a estimé que «les efforts du Maroc pour promouvoir la tolérance et l’harmonie religieuses sont un exemple dans la région». «Les États-Unis sont déterminés à approfondir et à renforcer nos liens avec le peuple marocain grâce à nos relations commerciales, à des échanges culturels et à des relations de gouvernement à gouvernement», a-t-il conclu.

Pour sa part, le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita a souligné que David Schenker est le premier responsable américain à visiter le Sahara marocain. «La visite est un événement majeur qui intervient pour confirmer les résultats de l’entretien téléphonique entre Sa Majesté le Roi et le président américain Donald Trump», a-t-il rappelé, en mettant en exergue «les relations fortes entre les deux pays et la volonté de les renforcer pour la paix en Afrique du Nord et Moyen Orient».

«Les relations entre les deux pays avancent avec un rythme sans précédent», a ajouté Nasser Bourita. Le ministre a annoncé, dans ce sens, une réunion du Comité militaire mixte entre Washington et Rabat la semaine prochaine et le développement prochain des échanges commerciaux et leur ouverture vers l’Afrique.