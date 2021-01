FC Seville - Real Sociedad : Triplé de Youssef En-Nesyri

Le FC Séville s'est imposé samedi à domicile face à la Real Sociedad (3-2), grâce à un Youssef En-Nesyri en feu, auteur d'un triplé lors de ce choc de la 18è journée du Championnat d'Espagne de football.

Dès l'entame de la rencontre, l'international marocain (23 ans) a réussi à mettre un doublé en quatre minutes (4è, 7è), confirmant ainsi ses bonnes performances et son efficacité devant les buts. Lors de cette première période enflammée, les Basques ont répondu à ces deux premiers buts, grâce à une grossière erreur du défenseur sévillan Diego Carlos (5è), et un but d'Alexander Isak (14è).

De retour des vestiaires, le Lion de l'Atlas va redonner l'avantage aux siens, s'offrant par la même occasion un triplé lors de cette rencontre. Bien servi par Lucas Ocampos, Youssef coupe devant Igor Zubeldia au premier poteau, ne laissant aucune chance au portier basque Alex Remiro. Auteur de huit buts cette saison en 16 matchs, l'attaquant marocain a cédé sa place à la 89è minute à Luuk de Jong, alors que l'international marocain, Oussama El Idrissi a été laissé sur le banc lors de ce match.

Le portier Yassine Bounou, qui était également de la partie, n'a pas démérité en repoussant plusieurs ballons dangereux notamment sur un réflexe de la main gauche suite à un tir de Jon Guridi (17è) et une frappe à ras de terre de Modibo Sagnan qui tentait sa chance aux 30 mètres.

Grâce à cette victoire, Séville (6è) rejoint son adversaire du jour, avec le même nombre de points (30 pts) mais avec 3 matches en moins.