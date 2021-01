Maroc : Feu vert de la FRMF pour la création de l'académie de l'OCS

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a donné son aval au projet de la création de l'académie de l'Olympique de Safi (OCS) pour la formation des jeunes talents issus de la province, a annoncé le club safiot.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion tenue, jeudi, entre le président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ et le président de l'OCS, section football, Anouar Dbira Tlemçani, a indiqué le club safiot, ajoutant que cette réunion s'inscrit dans le cadre du souci du club de développer sa stratégie sportive fondée sur la formation et l'insertion des jeunes dans ce sport conformément à la stratégie de la Fédération.

L'académie de l'OCS pour la formation des jeunes talents sera réalisée sur 6 hectares dans l'espace Karting selon les normes et critères internationaux les plus modernes dans le domaine de la formation.

Cette structure sportive, qui comportera toutes les installations sportives nécessaires à une formation saine et adéquate des jeunes footballeurs issus de la province, sera d'une grande valeur ajoutée pour la ville et un saut qualitatif au niveau des structures sportives du club et de la ville, a souligné le club safiot.