France : Latifa Ibn Ziaten décorée par Emmanuel Macron

Le président français Emmanuel Macron a promu au grade d’officier dans l’ordre national de Mérite Latifa Ibn Ziaten, la mère du sous-officier parachutiste Imad Ibn Ziaten, tué par Mohamed Merah en mars 2013 à Toulouse.

«J’ai le très grand plaisir de vous annoncer que j’ai décidé de vous promouvoir au grade d’officier dans l’ordre national de Mérite», écrit le président de la République dans son courrier adressé le 31 décembre. «Cette distinction, que j’ai tenu à vous décerner sur mon contingent personnel de croix, récompense votre engagement au service de la France», y souligne-t-il en adressant ses félicitations à Latifa Ibn Ziaten.

Réagissant sur son compte Twitter, celle-ci s’est dite «infiniment heureuse et honorée d’avoir été promue par le Président Emmanuel Macron au grade d’officier dans l’ordre national du mérite en reconnaissance du combat [qu’elle] mène». «J'éprouve une profonde gratitude. Cette distinction m’honore et me va droit au cœur, merci», a-t-elle ajouté.

A rappeler qu’en 2016, Latifa Ibn Ziaten a été décorée de la Légion d'honneur par le président de la République, François Hollande.

Depuis l’assassinat de son fils, Latifa Ibn Ziaten s'est engagée dans de nombreuses actions auprès des jeunes pour lutter contre la radicalisation, en créant notamment l’Association Imad Ibn Ziaten pour la jeunesse et la paix.