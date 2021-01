Détournement de fonds publics : Le président de la commune de Mrirt condamné à la prison

La Chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers près la Cour d'appel de Casablanca a condamné, jeudi, le président de la commune de Mrirt (province de Khénifra) à 6 ans de prison. Egalement ex-membre de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mohamed Adal était poursuivi pour «participation au gaspillage et détournement de fonds publics placés entre les mains d'un agent public» et «création et la vente de zones immobilières sans autorisation». L’ancien élu de l’Union constitutionnelle (UC) a également été poursuivi pour «influence» et «création de certificats administratifs contenant de faux».

La cour l’a sommé de retourner l’argent détourné, évoqué dans un rapport de la Cour des comptes, environ 4 millions de dirhams, en le condamnant à une amende de 60 000 dirhams. La Chambre criminelle a statué dans le procès, en tenant tous les prévenus responsables de ce qui leur a été reprochés, rapporte Alyaoum 24, qui rappelle que le juge d'instruction de la chambre des crimes financiers près la cour d'appel de Casablanca a décidé, en mars dernier, de placer l'ancien parlementaire en détention à la prison d'Oukacha.

Au cours de l'année écoulée, des membres de la Brigade nationale de la police judiciaire de la ville de Casablanca ont arrêté Mohamed Adal, qui occupe également le poste du trésorier de la Chambre des conseillers. En application des instructions émises par le parquet près la Chambre des crimes financiers de Casablanca, il a été entendu dans le cadre d'une enquête relative à des délits de corruption financière et administrative dans la commune de Mrirt, pendant son mandat, tout comme d’autres conseillers et d'employés de ladite commune.