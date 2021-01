Coupe de la CAF : Le Raja affronte l’US Monastirienne, le TAS hérite du Nkana FC

Le Raja de Casablanca (RCA) affrontera les Tunisiens de l’US Monastirienne, alors que le Tihad de Casablanca (TAS) a hérité des Zambiens de Nkana FC, suite au tirage au sort du second tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), effectué vendredi au Caire.

Tenante du titre, la Renaissance de Berkane a été exemptée de ce tour et s'est automatiquement qualifiée pour la phase de groupes de la Coupe de la CAF suite au retrait du club tchadien de Gazelle FC de la Ligue des Champions.

Le tirage au sort a rassemblé les équipes qualifiées du 2e tour préliminaire de la Coupe de la CAF et celles reléguées du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions, pour une place en phase de groupes.

La première manche de ces rencontres se disputera en février prochain tandis que le match retour est prévu le 21 du même mois. Le Raja a, pour rappel, été relégué en Coupe de la CAF après avoir été battu par les Sénégalais du Teungheth FC (0-0, t.a.b. 1-3), mardi dernier en match retour disputé au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca (0-0 à l'aller).

Le TAS a pour sa part validé son billet pour les barrages, au terme de son match nul face à la formation béninoise de l’ESAE FC (1-1), disputé mercredi à Porto-Novo en Bénin. A l'aller, le TAS l'avait largement emporté sur le score de 4 buts à 0.

Lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF), effectué également au Caire, le Wydad de Casablanca a été logé dans le groupe C, aux côtés des clubs de Horoya Conakry de Guinée, de Petro Atletico de l'Angola et des Kaizer Chiefs de l'Afrique du Sud.

A cet effet, la 1ère journée des matchs de la phase de groupes se disputera les 12 et 13 février, la deuxième le 23 février, la troisième les 5 et 6 mars, tandis que la quatrième journée se jouera le 16 mars. La cinquième journée se tiendra les 2 et 3 avril alors que la sixième et dernière journée les 9 et 10 avril.

Il est à noter que les hommes de Faouzi Benzarti se sont qualifiés pour la phase de groupes après avoir pris le dessus sur le Stade Malien 3 à 1 au terme des deux matches, du deuxième tour, qui les ont opposés.