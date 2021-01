Course automobile : Le Marocain Suleiman Zanfari participe au Championnat d'Espagne

Le pilote marocain Suleiman Zanfari participera au Championnat d'Espagne de course automobile dans la catégorie Formule 4, au titre de la saison 2021, prévu à partir du mois d'avril jusqu'au mois de novembre.

Le programme du championnat espagnol comprend sept meetings (trois courses par meeting) qui se dérouleront sur les circuits internationaux où se passent habituellement les courses de Formule 1.

Les meetings du championnat espagnol débuteront les 10 et 11 avril sur le circuit espagnol Jarama, avant de se déplacer respectivement les 24 et 25 avril au Spa Francorchamps en Belgique et les 9 et 11 juillet sur le circuit Portimao au Portugal.

Cependant, un retour en Espagne se fera du 31 juillet au 1er août sur le circuit Motorland, les 18 et 19 septembre sur le circuit de Valence, les 2 et 3 octobre sur le circuit Jerez et les 13 et 14 novembre sur le circuit Barcelone.

Il est à signaler que le pilote marocain, Suleiman Zanfari (14 ans), évoluera cette saison sous les couleurs de l'équipe néerlandaise Motorsport, qui a remporté cinq titres du championnat espagnol dans la catégorie Formule 4.