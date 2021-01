CEVA Logistics acquiert ASTI au Maroc et souhaite «accélèrer son expansion en Afrique»

L’entreprise de logistique basée à Baar en Suisse CEVA Logistics a affirmé, jeudi, que son plan d'expansion stratégique à travers le continent africain s'accélère encore avec l'acquisition du groupe ASTI au Maroc.

«CEVA Logistics et ASTI sont des partenaires à long terme depuis plus de deux décennies et ont fourni une gamme de services multimodaux à des clients à travers le pays d'Afrique du Nord pendant cette période», écrit-elle dans un communiqué.

L’entreprise suisse, filiale de l’armateur de porte-conteneurs français CMA CGM a expliqué que «par l'acquisition de la société, CEVA Logistics élargira sa gamme de capacités d'exportation, en particulier les services reefer - en coopération avec sa société mère et des activités de logistique contractuelle à Casablanca et dans la zone franche de Tanger».

«La nouvelle opération cherchera à capitaliser sur la force de l'industrie automobile dans le pays, une verticale dans laquelle CEVA Logistics est un leader du marché», affirme-ton, rappelant qu’ASTI est déjà l'un des dix premiers acteurs de la logistique sur le marché marocain avec près de 100 collaborateurs à plein temps basés sur les deux sites qui offriront en outre des services aériens, maritimes, terrestres (nationaux et internationaux), de logistique de projet et de dédouanement.

CEVA Logistics fournit et exploite des solutions de transport et de chaîne d'approvisionnement pour des entreprises nationales et multinationales de grande ou moyenne taille et propose une large gamme de services à la fois dans la logistique contractuelle et la gestion du fret grâce à 78 000 collaborateurs, exploitant plus de 1 000 installations dans plus de 160 pays.