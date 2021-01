Aramex poursuivie en justice par l'un de ses clients au Maroc

L’entreprise multinationale de logistique, de messagerie et de livraison de colis Aramex a déclaré jeudi avoir embauché des avocats externes pour défendre l'entreprise contre un procès de près de 352,8 millions de dirhams (40 millions de dollars) lié à un incendie dans l’un de ses entrepôts au Maroc l'année dernière.

Dans un communiqué, le groupe basé à Dubaï a rappelé que l'un de ses clients au Maroc avait intenté une action devant la justice marocaine pour «perte de biens et dommages moraux liés à l'incendie». «Aramex Maroc a désigné des avocats externes pour la représenter et défendre l'affaire devant le tribunal marocain. A ce jour, aucune décision finale n'a été prise par le tribunal et Aramex divulguera toutes les mises à jour connexes en temps voulu», précise le communiqué relayé par Arabian Business.

L'incendie s'est produit dans l'entrepôt géré par une filiale d'Aramex à Casablanca en septembre. En octobre, l'entreprise a informé l’autorité du marché financier de Dubaï de son maintien des polices d'assurance complètes qui devraient couvrir deux incidents survenus au Maroc et au Liban.

En novembre, Aramex a signalé une baisse de 59% du bénéfice net pour le troisième trimestre de 2020, liée en partie aux dommages matériels causés par l'explosion du port libanais et l'incendie d'un entrepôt au Maroc. En excluant les incidents, l’entreprise a déclaré que son bénéfice net aurait été en baisse de 13% en glissement annuel à environ 238 millions de dirhams (99,1 millions de dirhams émiratis).