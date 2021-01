Maroc : Premiers retours sur les essais cliniques du vaccin anti-covid de Sinopharm

Réalisés sur 593 des 600 volontaires initiaux, entre le 2 septembre et le 31 décembre 2020, les essais cliniques en phase III du vaccin chinois contre le nouveau coronavirus, développé par Sinopharm et commandé par le Maroc, montrent qu’«aucun événement indésirable grave n’a été observé».

Investigateur en chef des essais cliniques de phase III du vaccin développé par le Wuhan Institute of Biological Products, Redouane Abouqal a précisé que ces tests menés au Maroc ont permis d’étudier «l’efficacité clinique et la sécurité», mais aussi «l’efficacité sérologique, ou immunogénicité». Au cours d’un webinaire, tenu jeudi par la Fédération nationale de la Santé, le professeur de réanimation est également revenu sur quelques chiffres concernant les effets secondaires.

Ces derniers montrent que les céphalées (maux de tête) ont été enregistrées dans 22% des cas après l’injection de la première dose et 16% après la deuxième. La fatigue a été observée respectivement dans 16% puis 14% des cas. Elle est suivie de toux (5,5% et 5%). Pour le Pr. Abouqal, ces effets restent communs à l’utilisation de ce type de vaccin inactivé.

Initialement, 600 bénévoles devaient participer aux essais cliniques, mais 7 parmi eux se sont désistés, selon le médecin hospitalier. Au sein des 593 participants réels figurent six ressortissants chinois et un malien. Comme prévu dans le protocole de tests similaires, les personnes retenues ont été soumises à des prélèvements sanguins au 28e jour après avoir reçu la deuxième dose vaccinale. Ils «seront rappelés pour d’autres prélèvements 6 et 12 mois après l’injection de la deuxième dose», selon le réanimateur, qui insiste sur l’intérêt de «suivre la cinétique des anticorps neutralisants et de voir s’ils persistent dans le temps».

L’ensemble de ces donnée «a été envoyé en Chine pour dosage des anticorps neutralisants», en attendant les prochains prélèvements, qui devront avoir lieu la mi-avril 2021, puis la mi-octobre.