Casablanca : Pour Lydec, les «débordements constatés dus à la saturation des réseaux»

Le délégataire casablancais Lydec a indiqué, jeudi soir, que les fortes pluies enregistrées les 6 et 7 janvier à Casablanca ont «atteint 70 mm en cumul sur certaines zones, ce qui représente une pluie de période de retour de cinquante ans».

Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, Lydec a expliqué que «les débordements constatés sont essentiellement dus à la saturation des réseaux sur des points sensibles identifiés ne permettant pas d’absorber des pluies de forte intensité et des zones non encore équipées en réseaux d’assainissement pluvial».

La même source a indiqué que le délégataire casablancais reste «à la disposition de ses clients pour traiter l’ensemble de leurs réclamations», ajoutant que pour ceux ayant pu subir des dégâts suite aux débordements, «chaque cas sera étudié avec l’appui d’une expertise qui déterminera les responsabilités».

«Lydec regrette les désagréments causés par cet événement pluvieux aux habitants et opérateurs du Grand Casablanca et les assure de la totale mobilisation de ses équipes à leurs côtés pour assurer la continuité des services.»

Le communiqué rappelle que «Lydec se mobilise et assure ses missions dans le cadre d’un contrat de gestion déléguée qui définit les engagements du délégataire en termes d’exploitation des réseaux et d’investissements». Le délégataire a rappelé son «programme d’entretien et de curage des réseaux et des ouvrages», mettant en avant ses «actions préventives» pour entretenir ces ouvrages et renforcer la capacité de transfert du système de collecte des eaux usées et pluviales.

La même source rappelle enfin qu’en 2020, «près de 30 000 tonnes de sédiments correspondant à divers déchets contenus dans le réseau et les ouvrages ont été extraites».