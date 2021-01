Les Etats-Unis ouvriront ce dimanche une «représentation diplomatique provisoire» à Dakhla

Les Etats-Unis procéderont, ce dimanche, à l’ouverture d’une «représentation diplomatique provisoire» à Dakhla, dans le sillage de la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.

Une source diplomatique, citée jeudi par l’agence France-Presse (AFP), a confié que l’inauguration de cette «représentation diplomatique provisoire» dans la province interviendra «dans l’attente de l’ouverture du consulat américain plus tard».

«Cette inauguration s’inscrit dans le cadre de l'accord tripartite, qui prévoit la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental d'une part, et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël d'autre part.» AFP

L’inauguration sera effectuée, du côté américain, par le secrétaire d’Etat adjoint américain aux affaires du Proche-Orient, David Schenker qui effectue un déplacement de travail depuis le 3 janvier, en Jordanie, Algérie et Maroc, dans le but d’aborder «la coopération économique et sécuritaire avec les trois pays. «Il se rendra ainsi dans le royaume dès ce weekend», précise l’agence.

Du côté marocain, c’est le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui coprésidera cette inauguration, indique pour sa part Le 360, qui confirme aussi «l’ouverture du consulat américain à Dakhla ce weekend». Le média ajoute qu’«en plus de ce consulat, les Etats-Unis vont par ailleurs ouvrir, toujours à Dakhla, et le même jour, un Bureau dédié au développement des investissements au niveau régional».

Lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens, tenus jeudi, avec le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum, David Schenker a souligné que «les Etats-Unis sont toujours convaincus que les négociations politiques sont la seule voie à même de régler la crise entre le Maroc et le Polisario», en précisant que «ces négociations doivent se faire dans le cadre du plan d’autonomie proposé par le Maroc».