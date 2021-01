Un ressortissant libanais, membre du Hezbollah, interpellé pour arnaque, escroquerie et usurpation d'identité

La Brigade nationale de la police judiciaire a interpellé, mercredi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), un ressortissant libanais de 57 ans, membre du Hezbollah chiite, pour son implication présumée dans une affaire d'arnaque, escroquerie, usurpation d'identité et possession de documents d'identités et de passeports déclarés volés dans la base de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

Selon les données préliminaires de l'investigation, le citoyen libanais interpellé est soupçonné d'arnaque et escroquerie contre plusieurs victimes et de non accomplissement d'un accord, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le suspect se faisait passer pour un gérant de sociétés étrangères pour soustraire des sommes d'argent aux victimes.

Les opérations de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir, chez le suspect, deux passeports (français et portugais), déclarés volés au niveau international dans la base de données d'Interpol, en plus d'autres documents d'identité, de permis de conduire portant les noms de citoyens français, portugais et italiens, outre des sommes d'argent en dirhams et en devise.

L'individu interpellé a été placé en garde à vue en coordination avec l'Interpol ainsi que les bureaux centraux des pays concernés par le vol des passeports.