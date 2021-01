Le Parti marocain libéral prépare son divorce de Mohamed Ziane

Le Parti marocain libéral (PML) a prévu de tenir son congrès national extraordinaire les 30 et 31 janvier, à l’issue d’une réunion qui a eu lieu mardi. Un communiqué du comité préparatoire indique que ce dernier a proposé aussi d’ouvrir les candidatures au poste de coordinateur national, du 22 au 27 janvier. Après une scission interne et l’émergence d’un mouvement réformateur mené par Isaac Charia, ancien bras droit de Mohamed Ziane, ce dernier risque de se voir évincer de la formation politique.

Cette décision serait «prise en conformité avec les décisions du Conseil politique du PML, tenu le 26 décembre 2020, à Rabat», a rappelé Le360, qui cite le communiqué soulignant que le comité «est composé de trois membres : son président, Hassan Moussaoui, qui est assisté de Cherif Bounane et Laghlimi Benassef». La commission devra également superviser «la désignation des congressistes et la constitution des différentes commissions, qui seront chargées d’élaborer les propositions et les décisions à soumettre lors des travaux du congrès extraordinaire».

En décembre dernier, certains membres du parti ont estimé que les dernières déclarations de l’ancien bâtonnier Mohamed Ziane ont du mal à passer, puisque la décision de les rendre publiques résulte d’une initiative individuelle, sans concertation avec les structures de la formation.

Il y a quelques semaines, Me Ziane a sorti une communication au nom du PML, qui répond à la publication de vidéos diffamantes à son égard. Il a clôturé son message en demandant la dissolution des services de renseignement civils au Maroc, mis en cause selon lui dans la fuite des contenus à certains médias.