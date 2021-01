L’armée algérienne critique la reconnaissance de la marocanité du Sahara par les Etats-Unis

En Algérie, les généraux ne se privent pas d’affirmer publiquement qu’ils sont aux commandes de la diplomatie. Ainsi, le nouveau numéro de la revue de l’armée algérienne parue ce jeudi 7 janvier, a réservé deux pages à la reconnaissance par les Etats-Unis de la marocanité du Sahara et à la reprise des relations diplomatiques entre Rabat et Tel Aviv.

Sur le premier sujet, El Djeich a qualifié la décision de Donald Trump de «douteuse», «en totale contradiction avec les résolutions de l’ONU et l’approche onusienne visant à régler la question sahraouie». La publication, dirigée par le général Said Chengriha, estime que le président des Etats-Unis «a brisé les barrières et pris des décisions contraires à la légitimité internationale», plaçant de fait «la prochaine administration dirigée par Joe Biden dans un grand embarras».

Quant à la normalisation avec l’Etat hébreu, la revue a souligné que le Maroc «a sacrifié la cause palestinienne, suite à la déclaration américaine soutenant sa position injuste concernant la question sahraouie». Et de s’interroger : «comment le royaume du Maroc prétend-t-il défendre la cause palestinienne alors qu’il ouvre son espace aérien, des bureaux de liaison de l’entité sioniste et en normalisant les relations diplomatiques dans tous les domaines ?». Une position très proche de celles exprimées par le Hamas, l’Iran, le Hezbollah et les antennes des Frères musulmans.