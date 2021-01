Crise sanitaire au Maroc : De l'urgence d'élargir l’assiette fiscale pour plus d'équité

Dans une étude publiée, mercredi par Bank Al-Maghrib (BAM), l’économiste Hicham Doghmi a estimé que le niveau des recettes fiscales au Maroc est relativement bas en comparaison avec la capacité fiscale dont il dispose. «En moyenne sur la période 2013-2017, la capacité fiscale du Maroc est évaluée à 27,2% du PIB, alors que les recettes fiscales représentaient 21,2% du PIB donnant lieu à un manque à gagner de l'ordre de 6,7 points de PIB. Ainsi, le Maroc n'exploite environ que 76% de sa capacité fiscale», indique l’étude sur «La capacité de mobilisation des recettes fiscales au Maroc».

Après avoir dressé le constat, l’étude de la BAM émet plusieurs recommandations, estimant que «les efforts devront être consentis pour élargir la base fiscale, accroître la population fiscale, améliorer le recouvrement fiscal et promouvoir le civisme fiscal». Elle suggère ainsi d’«augmenter l'efficience de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en réformant le système de la TVA actuel à cinq taux dans le sens de l’élargissement de son champ d’application», d’«améliorer la productivité de l'impôt sur les sociétés (IS) et réaménager les taux et le barème d’imposition de l'impôt sur le revenu (IR)» et de «lutter contre la fraude et l’évasion fiscales à travers la digitalisation».

«L’étude reprend justement les grandes idées des Assises fiscales de l’année dernière», rappelle Amine Diouri, directeur Etudes et communication chez Inforisk, qui dresse ainsi plusieurs constats. «On est dans une situation de déficit budgétaire quasi-chronique, c’est-à-dire que chaque année, les dépenses sont supérieures aux recettes», rappelle-t-il. Il souligne aussi que dans le contexte de la crise sanitaire, l’Etat a «besoin de plus de recettes pour pouvoir soutenir davantage certains secteurs et des personnes les plus vulnérables». «Or, aujourd’hui, on voit bien que nos ressources sont très limitées, ce qui nous empêche d’aller aussi loin qu’on souhaiterait», fait-il savoir.

Mettre fin à l’inégalité fiscale

Amine Diouri note aussi qu’en matière d’IS et d’IR par exemple, ces impôts sont payés par «une centaine de grandes entreprises et les salariés du public et du privé». «Bien sûr qu’on a du potentiel, mais il y a tout simplement de la fraude : Deux tiers des entreprises déclarent un résultat fiscal nul pendant plusieurs années successives et payent la cotisation minimale au lieu de payer l’IS selon le barème en vigueur», reconnait-il, sans oublier le secteur informel qui échappe à l'impôt.

«Il est évident qu’il faut élargir l’assiette fiscale et ne pas compter seulement sur les salariés du public et du privé et les grandes entreprises qui payent fortement leurs parts par rapport à leurs situations fiscales. Il est injuste qu’ils contribuent à l’essentiel des ressources de l’Etat.» Amine Diouri

Mais si la réforme doit se faire, la crise a changé la donne. «Baisser le taux d’imposition par exemple veut dire baisser les ressources de l’Etat. Or, on ne peut pas se le permettre ; au contraire, les ressources doivent augmenter», indique l’expert. «Aujourd’hui, 5% de l’IR payé est fait par les professionnels et les entreprises. Des médecins et autres professions libérales sous déclarent leurs revenus», souligne-t-il.

Pour Amine Diouri, «si on veut permettre à l’Etat de dépenser plus, notamment pour les catégories défavorisées, il faut que tout le monde participe et pas simplement une catégorie». «C’est une question d’égalité fiscale», conclut-il.