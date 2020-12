Sahara : Le processus d’installation du consulat américain à Dakhla est lancé

Le processus d’installation d’un consulat des Etats-Unis à Dakhla est lancé. Ce jeudi 24 décembre, l’ambassadeur David T. Fischer a inauguré le poste de présence virtuelle américaine dans la province.

«C’est notre première étape alors que nous nous appuyons sur la proclamation historique du président Trump du 10 décembre, dans laquelle les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental», écrit l’ambassade américaine à Rabat.

Dans les semaines à venir, la chancellerie compte passer «à l’identification d'un site approprié devant abriter un consulat physique», ajoute la même source. «L’ouverture d’un consulat permettra aux États-Unis de profiter davantage du positionnement stratégique du Maroc en tant que plaque tournante du commerce en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient. Plus précisément, elle soutiendra et encouragera les projets d'investissement et de développement qui apportent des avantages tangibles à la région», explique l’ambassade.

La nouvelle a été chaleureusement commentée par Mike Pompeo. «Heureux d'annoncer le début du processus de création d'un consulat américain au Sahara occidental, et l'inauguration d'un poste de présence virtuelle. Nous sommes impatients de promouvoir le développement économique et social et de faire participer les habitants de cette région», se félicite le chef de la diplomatie des Etats-Unis sur Twitter.

On apprend que le choix de Dakhla pour accueillir un consulat des Etats-Unis à vocation économique, ne relève pas du hasard. En décembre 2019, une délégation du Département d’Etat et de l’ambassade à Rabat a effectué un déplacement dans la ville à bord d’un avion des FAR. Les Américains avaient visité à cette occasion des projets d'investissement et rencontré des acteurs économiques locaux.